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Ankara'da Mobilya Dükkanında Yangın: 3 İş Yeri Zarar Gördü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir mobilya dükkanında başlayan yangın, 2 dükkana daha sıçradı. Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:18
Ankara'da Mobilya Dükkanında Yangın: 3 İş Yeri Zarar Gördü

Ankara'nın Altındağ ilçesi'nde Hacı Bayram Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir mobilya dükkanında meydana gelen yangın, yanındaki iki dükkana sıçrayarak büyüdü. Yangının nedeni, mobilya dükkanının çatısını tamir eden ustanın kaynak çalışmaları sırasında çıktığı iddia ediliyor.

Yangın, saat 12.50 sularında başladı ve kısa sürede 3 iş yerinde maddi hasara neden oldu. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Aynı zamanda, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Mobilya dükkanının sahibi Hüseyin Dinç, yangının çıkış sebebini "Çatı tamiratı yapıyorduk, yağmur akıntısından dolayı usta çalışıyordu. Kıvılcımdan dolayı böyle oldu" sözleriyle açıkladı.

Olayı gören esnaf Mehmet Köşeoğlu ise, "Yangın tüpü olmuş olsa... Olmadığı için panik halinde bırakıyorlar. O da büyüyüp arka sokağa geliyor. İtfaiye çok hızlı geldi buraya ama sokak dar olduğu için içeri giremedi. Uzatma hortumları, takviye hortumlar derken bir yarım saat kayıp oldu; belki de bu kadar hasar olmayacaktı" diyerek yaşanan durumu değerlendirdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde 2 katlı mobilya dükkanından başlayıp...

Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde 2 katlı mobilya dükkanından başlayıp yanındaki iki dükkana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde 2 katlı mobilya dükkanından başlayıp...

Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde 2 katlı mobilya dükkanından başlayıp yanındaki iki dükkana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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