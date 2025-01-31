Ankara'da Muhammed ed-Dayf İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Ankara'da Kassam Tugayları Komutanı İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ve diğer el Kassam komutanları için gıyabi cenaze namazı düzenledi.

Cenaze namazı, Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı sonrası gerçekleştirildi. Bir araya gelen grup, Filistin'e destek sloganları atarak birlik mesajı verdi. Namazın ardından, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.

Özgür-Der Başkanı Yasemin Öğüt’ten Açıklama

Platform adına basın açıklaması yapan Özgür-Der Ankara Şubesi Başkanı Yasemin Öğüt, Gazze'nin İsrail saldırıları sonucu adeta bir hayalet kente dönüştüğünü ve 50 bine yakın Filistinlinin şehit edildiğini vurguladı.

Öğüt, "Gazzeliler küçük bir toprak parçası üzerinde defalarca yerinden edildi. Ancak şerefli, izzetli ve onurlu Gazze halkı siyonist barbarlığa teslim olmadı." ifadelerini kullandı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ve diğer el Kassam komutanları için gıyabi cenaze namazı kıldı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen grup, Filistin'e destek sloganları attı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ve diğer el Kassam komutanları için gıyabi cenaze namazı kıldı. Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen grup, Filistin'e destek sloganları attı.