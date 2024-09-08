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Ankara'da Narin Güran İçin Protesto Düzenlendi

Kadın sivil toplum kuruluşları, Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etmek için Ankara'da düzenlediği eylemde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 21:09
Ankara'da Narin Güran İçin Protesto Düzenlendi

Ankara'da Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Eylemde Bulundu

Başkent Ankara'da, kadın hakları için mücadele eden sivil toplum kuruluşları, Diyarbakır'da bulunan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından bir protesto düzenledi.

Protesto Detayları

Kadın Meclisleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi, Genç Feministler Federasyonu ve Sosyalistler Partisi (SOLDEP) gibi kuruluşların kadın üyeleri, Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde bir araya geldi. Katılımcılar, "Narin'in katilleri bulunsun", "Narin'in ölümünü karanlıkta bırakmayacağız" ve "Narin sönmeyen isyanımızdır" yazılı pankartlar taşıdı.

Sloganlarla Seslerini Duyurdular

Grup, "Narin'in hesabını soracağız", "Aile, tarikat zulmüne son" ve "Çocukların kaderi ölüm değildir" gibi sloganlar atarak dikkat çekti.

Konuşmalar Yapıldı

Burada konuşma yapan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "O çuvalın içerisinde sadece Narin yok. Bu ülkenin iktidarının tam kendisi var. Hepimiz o çuvalın içindeyiz" diyerek ülkenin durumuna dikkat çekti. Ayrıca, otopsi sonuçlarını beklediklerinin altını çizerek, cezasızlık politikasının son bulması gerektiğini ifade etti.

Çocuk İstismarı Konusunda Uyarılar

Protesto sırasında Ankara Kadın Meclisi Temsilcisi Tuana Gençer, Narin'in okula gitmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Çocuk istismarı, bu ölümler durdurulabilir. Her sabah kadınların, çocukların ölü bedenleriyle uyanmak istemiyoruz" dedi. Gençer, Çocukları Koruma Kanunu'nun uygulanması gerektiğini belirtti.

Ankara'da kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan...

Ankara'da kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti. Kadın Meclisleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi, Genç Feministler Federasyonu ve Sosyalistler Partisi (SOLDEP) kadın üyelerinin aralarında bulunduğu grup, Narin için Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde toplandı. Ankara Kadın Meclisi Temsilcisi Tuana Gençer (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

Ankara'da kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan...

Ankara'da kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti. Kadın Meclisleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi, Genç Feministler Federasyonu ve Sosyalistler Partisi (SOLDEP) kadın üyelerinin aralarında bulunduğu grup, Narin için Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde toplandı. Ankara Kadın Meclisi Temsilcisi Tuana Gençer (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

Ankara'da kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan...

Ankara'da kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti. Kadın Meclisleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi, Genç Feministler Federasyonu ve Sosyalistler Partisi (SOLDEP) kadın üyelerinin aralarında bulunduğu grup, Narin için Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde toplandı. Ankara Kadın Meclisi Temsilcisi Tuana Gençer (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

Ankara'da kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan...

Ankara'da kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti. Kadın Meclisleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi, Genç Feministler Federasyonu ve Sosyalistler Partisi (SOLDEP) kadın üyelerinin aralarında bulunduğu grup, Narin için Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde toplandı. Ankara Kadın Meclisi Temsilcisi Tuana Gençer (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

Ankara'da kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan...

Ankara'da kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti. Kadın Meclisleri, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi, Genç Feministler Federasyonu ve Sosyalistler Partisi (SOLDEP) kadın üyelerinin aralarında bulunduğu grup, Narin için Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde toplandı. Ankara Kadın Meclisi Temsilcisi Tuana Gençer (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

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