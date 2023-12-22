Ankara'da narkotik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Narkotik ekipleri, Ankara'da yaptıkları operasyonlarda 5 kişiyi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, farklı türlerde uyuşturucu maddeler bulundu.

Ankara'da narkotik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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14-20 Aralık tarihleri arasında, Ankara'da ''uyuşturucu madde imal ve ticareti'' yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ankara'da Barut ve Vapur adlı dedektör köpeklerin de destek verdiği narkotik operasyonunda 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, skunk ve bonzai başta olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler ve malzemeler ile bir tabanca ve mermiler bulundu. Şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları belirlendi.

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