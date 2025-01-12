Ankara'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: İki Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ilde yürütülen soruşturmada 2 kişiyi tutukladı. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 18:07
Ankara'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: İki Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ilde yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında iki kişinin tutuklandığını duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, başsavcılık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet eden toplamda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği, 25 kişiden 16'sını Ankara, Tokat, Trabzon ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Toplam 7 kişi Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Bu zanlılardan 2'si, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçları gerekçesiyle tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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