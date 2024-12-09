Ankara'da Okul Servisi ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1’i ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Refik Cesur Caddesi'nde E-90 kara yoluna çıkmak üzere olan Ali Kaya'nın kullandığı 06 S 70067 plakalı okul servis aracına Ankara istikametinden gelen Vasfi Acar’ın kullandığı 20 LG 907 plakalı hafif ticari araç sol taraftan çarptı. Hızını alamayan araç, refüjde bulunan trafik tabelasına çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle, Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan okul servis aracında bulunan öğrencilerden ikisi, çarpmanın şiddetiyle camdan fırlayarak yola savruldu.

Kazada, okul servis aracı sürücüsü Ali Kaya, hafif ticari araç sürücüsü Vasfi Acar ve 7 öğrenci yaralandı. Kazazedelere ilk müdahaleyi belirtilen yerden geçen vatandaşlar gerçekleştirdi.

İhbar üzerine, olay yerine 112 acil servis ambulansları ve itfaiye aracı yönlendirildi. Ağır yaralanan öğrenci Beyzanur Ayhan, Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar ise Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolu ulaşımı, bir süre kontrollü olarak sağlandıktan sonra, ekiplerin çalışmasıyla normale döndü.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 9 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 9 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.