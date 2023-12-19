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Ankara'da operasyon: FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 49 gözaltı kararı

Ankara'da operasyon: FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 49 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, FETÖ/PDY ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yaptığı iki ayrı soruşturma sonucunda, 49 kişiyi gözaltına almak için karar çıkardı.