Ankara'da operasyon: FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 49 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, FETÖ/PDY ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yaptığı iki ayrı soruşturma sonucunda, 49 kişiyi gözaltına almak için karar çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının gizlendikleri adresleri tespit etti. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, 16 şüpheliyi Ankara'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Başsavcılık, ayrıca DEAŞ silahlı terör örgütüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 33 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı çıkardı. Şüphelilerin, terör örgütüne maddi destek sağladıkları ve örgütün etkisizleştirilen üyelerinin ailelerine yardım ettikleri belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanarak, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.