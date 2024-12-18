Ankara'da Ortaokul Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Asansör Kazası Davası Başladı

Ankara'da Asansör Kazası Davası Başladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, ortaokul öğrencisi Beren Su Bolat'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine neden olan kazayla ilgili davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Dava, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 1'i apartman yöneticisi olmak üzere 4 sanığın yargılanmasına sahne oldu.

Duruşmada Sanıklar ve Tanıklar Bulundu

Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yılmaz Güney ve tutuklu sanıklar Bayram Babatürk, Buğra Yalabık, Ercan Akyıldız ile mağdur tarafın avukatları katıldı. Mahkeme, iddianame özetinin okunmasının ardından sanıklara söz verdi.