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Ankara'da Ortaokul Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Asansör Kazası Davası Başladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, ortaokul öğrencisi Beren Su Bolat'ın ölümüne yol açan asansör kazası davası başladı. 4 sanığın yargılandığı davanın ayrıntıları merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:32
Ankara'da Ortaokul Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Asansör Kazası Davası Başladı

Ankara'da Asansör Kazası Davası Başladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, ortaokul öğrencisi Beren Su Bolat'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine neden olan kazayla ilgili davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Dava, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 1'i apartman yöneticisi olmak üzere 4 sanığın yargılanmasına sahne oldu.

Duruşmada Sanıklar ve Tanıklar Bulundu

Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yılmaz Güney ve tutuklu sanıklar Bayram Babatürk, Buğra Yalabık, Ercan Akyıldız ile mağdur tarafın avukatları katıldı. Mahkeme, iddianame özetinin okunmasının ardından sanıklara söz verdi.

Tutuklu sanık Bayram Babatürk, olay günü 3 kişilik bir ekiple olay yerine intikal ettiklerini belirterek, "Beren Su'nun panik halinde bir an önce çıkmak için hareket ettiğini düşündüm, Ercan abi müdahaleye çalıştı ama başarılı olamadı" dedi. Diğer sanık Ercan Akyıldız, "Beren Su ayağını uzattı, ancak anlık refleksle onu tutmaya çalıştım ama olmadı"

Mağdur Çocuğun İfadesi Dikkat Çekti

Sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifade veren mağdur çocuk, olayın nasıl gerçekleştiğini aktardı: "Asansör durdu, içerde garip sesler geldikten sonra itfaiyeye haber verdik. Sonrasında Beren'in hareketleri sonrasında bir tak sesi duyduk. Itfaiye erlerinin yönlendirmeleriyle hareket ettik."

Olayın ardından anne ve babası olan Yusuf Özkan Bolat ve Ayşegül Bolat sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti. Cumhuriyet savcısı, kazayla ilgili yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Mahkeme, iş güvenliği uzmanı, inşaat mühendisi ve makine mühendisinden oluşan bir bilirkişi heyeti kurulmasına karar verdi. Ayrıca, asansör firması yetkilileri ve asansör odasının anahtarının bulunduğu iddia edilen tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 17 Ocak'ta devamına erteledi.

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