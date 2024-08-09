Ankara'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 26 Yaralı

Ankara'daki Üzücü Kaza

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen bir yolcu otobüsü kazasında, otobüs bir köprü ayağına çarptı. İlk belirlemelere göre, bu trajik kazada 9 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Otobüsün Seferi

Kaza, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere hareket eden Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait bir otobüsle gerçekleşti. Otobüs, 04 AAV 951 plakasıyla, dün sabah saat 09:35'te Doğubayazıt otogarına giriş yaptı ve bir süre sonra yolcularını alarak yola çıkış yaptı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Otobüsün otogar giriş ve çıkış anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedenine dair tahkikat başlatıldı.