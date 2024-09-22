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Ankara'da 'Otomobilsiz Pazar Günü' Kutlaması Gerçekleşti

Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği çerçevesinde 'Otomobilsiz Pazar Günü' kutlandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 16:33
Ankara'da 'Otomobilsiz Pazar Günü' Kutlaması Gerçekleşti

Ankara'da 'Otomobilsiz Pazar Günü' Etkinliği

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Ankara'da gerçekleştirilen 'Otomobilsiz Pazar Günü' etkinliği, Tunalı Hilmi Caddesi'nde yoğun ilgiyle kutlandı. 16-22 Eylül tarihleri arasında dünya genelinde kutlanan bu haftanın teması 'Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşayalım' olarak belirlendi.

Etkinlik Detayları

Etkinlik çerçevesinde caddeye kurulan platformda katılımcılar, deneyimli antrenörler eşliğinde zumba dersi aldı. Bunun yanı sıra, çocuklar için geleneksel Karagöz ve Hacivat gösterisi düzenlendi. Etkinlikte katılımcılara ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz saksıda çiçekler dağıtıldı.

Yetkililerin Açıklamaları

AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölüm Başkanı Stefano Fantaroni, bu yılki etkinlikle birlikte şehirlerde uyumlu yaşamın önemine dikkat çekti ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteklediği bu tür projelerin toplum için kritik bir konu olduğunu vurguladı.

EGO Ulaşım Teknolojileri Dairesi Başkanı Murat Alican Ersever de etkinlikte yaptığı açıklamada, temel amaçlarının sürdürülebilir hareketlilik sağlamak ve yaşanabilir şehirler oluşturmak olduğunu belirtti. Ersever, alternatif ulaşım çözümleri bağlamında yaya ve bisiklet kullanımının önemini vurguladı ve kamusal alanların halka ait olduğunu ifade ederek, güzel mekânlar sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

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