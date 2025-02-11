Ankara'da Otoparktaki Kilitli Kedi Kurtarıldı

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Kurtarılan Kedi

Ankara'nın Esenboğa Havalimanı'nda sahibinin otoparktaki aracında kilitli bıraktığı bir kedi, dikkatli vatandaşların ihbarıyla polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Esenboğa Havalimanı'nın kapalı otoparkında, kediyi gören vatandaşlar durumu Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarına bildirdi. Hızla olay yerine intikal eden ekipler, araçta mahsur kalan kediyi kurtardı ve sağlık kontrolü için veterinere götürdü.

Sahibinin Belirlenmesi

Polis ekipleri, aracın plakası üzerinden kedinin sahibinin kimliğini belirledi ve iletişime geçmeye çalıştı. Yapılan incelemede, kedinin sahibinin aramalar sırasında yurt dışında olduğu ve seyahat nedeniyle kediyi aracında bıraktığı tespit edildi.

Yasal İşlem Başlatıldı

Olayın ardından kedinin sahibine, 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi. Bu durum, hayvan sahiplerinin sorumluluklarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Kedi, sağlık kontrolünün ardından yeni bir aileye kavuşmak için bekleyişini sürdürüyor.

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda araç içerisinde sahibi tarafından kilitli bırakılan kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin sahibinin yurtdışında olduğu tespit edilirken, veterinere götürülen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.