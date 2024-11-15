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Ankara'da Park Halindeki Kamyona Çarpan Hafif Ticari Araçta 2 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 23:56
Ankara'da Park Halindeki Kamyona Çarpan Hafif Ticari Araçta 2 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, park halinde bulunan bir kamyona çarpan hafif ticari araçta 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza, Nuh Şengün (61) yönetimindeki hafif ticari aracın Ankara-Eskişehir kara yolunun kırsal Üçpınar Mahallesi mevkisinde, lastiğinin patlaması sonrası yol kenarında park halinde bulunan pancar yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada, sürücü Şengün ile birlikteki Sema Arslan hayatını kaybetti. Diğer yolcu G.K. ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, G.K.’yı Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ölen 2 kişinin naaşları da hastanenin morguna teslim edildi. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre alternatif yoldan sağlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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