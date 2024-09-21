Ankara'da Park Halindeki Tıra Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, park halindeki bir tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü C.O. hayatını kaybetti. Olay, Uzay Çağı Caddesi'nde meydana geldi.

Kaza Detayları

C.O. yönetimindeki hafif ticari araç, park halinde bulunan tıra çarparak büyük bir kazaya sebep oldu. Olay yerine gelen acil yardım ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis İnceleme Başlattı

Kaza ile ilgili olarak olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın nedenine dair çalışmalar devam ediyor.