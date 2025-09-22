Ankara'da Patronunu Bacağından Yaralayan Zanlı Yakalandı

Çankaya'da iş insanı Z.E'yi bacağından vuran şoför Z.Ş., 06 EZD 779 plakalı cipteki tartışma sonrası gözaltına alındı; yaralı Z.E. hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 17:54
Çankaya ilçesi Cevizlidere Caddesi'nde, iş insanı Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında, 06 EZD 779 plakalı cipte çıkan tartışma büyüdü.

Tartışmanın tırmanması üzerine Z.Ş., yanında bulunan silahla patronu Z.E.'ye ateş ederek bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Z.E. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri Z.Ş.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin İfadesi

Gözaltına alınan Z.Ş., polise verdiği ilk ifadede, patronu tarafından kendi üzerine şirket kurulduğunu, daha sonra şirketin battığını ve borçların ödenmediğini öne sürdü.

Başkentte yanında çalıştığı iş insanını silahla bacağından yaralayan zanlı yakalandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

