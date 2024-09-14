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Ankara'da 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' Konseri Gerçekleşti

Ankara'da düzenlenen konsere AB Türkiye Delegasyonu katıldı. Müzik, ortak kültür ve değerler kutlandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 23:14
Ankara'da 'Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler' Konseri Gerçekleşti

Ankara'da Önemli Bir Konser Düzenlendi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" adlı konserde müziğin evrensel dilini kutladı. Konser, Bilkent Odeon'da gerçekleştirildi.

Değerli Konuklar Bir Araya Geldi

Etkinliğe AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas ve pek çok davetli katıldı. Vilcinskas, konserin başlangıcında yaptığı konuşmada konuklara teşekkür etti.

Müziğin Birleştirici Etkisi

Vilcinskas, "Bizleri birleştiren evrensel bir dil olan müziği kutladığımız bu güzel akşama hepiniz hoş geldiniz." dedi. Ayrıca, yeni atanmış Büyükelçi Thomas Ossowski'yi tanıtmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ortak Kültür ve Değerler Vurgusu

Konserin sadece müziğin gücünü değil, aynı zamanda ortak değer ve kültürü kutlamak amacıyla yapıldığını dile getiren Vilcinskas, etkinlikte sahne alan Türk sanatçı Barbaros ve İspanyol sanatçı Cecilia Krull ile Bilkent Senfoni Orkestrası'na teşekkür etti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde başkentte "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" konseri düzenlendi. Konserde Türk müzisyen Barbaros, konuk sanatçı İspanyol müzisyen Cecilia Krull sahne aldı.

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