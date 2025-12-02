Ankara'da Pitbull İki Kardeşe Saldırdı — Sahibi Tasmasız ve Ağızlıksız Görüntülendi

Etimesgut'ta pitbull, Efe Öztürk (1 buçuk) ve Doğa Öztürk (5) kardeşlere saldırdı; köpeğin tasmasız ve ağızlıksız gezdirildiği görüntüler ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:42
Ankara'da Pitbull İki Kardeşe Saldırdı — Sahibi Tasmasız ve Ağızlıksız Görüntülendi

Ankara'da Pitbull İki Kardeşe Saldırdı — Sahibi Tasmasız ve Ağızlıksız Görüntülendi

Olayın Detayları

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde 30 Kasım günü meydana gelen saldırıda, pazar sonrası evlerine dönen Öztürk ailesinin çocukları hedef alındı.

Karşı dairelerinde bulunan pitbull cinsi köpek önce Efe Öztürk (1 buçuk)'ün yüzüne, ardından Doğa Öztürk (5)'in göğsüne saldırdı. Yaralı çocuklar, sağlık ekipleri tarafından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntüler ve Soruşturma

Olayla bağlantılı olarak ortaya çıkan görüntülerde, köpeğin sahibi Tuğçe Özbek Erol'un pitbullu tasmasız ve ağızlıksız şekilde basketbol sahasında gezdirdiği görülüyor. Görüntülerde, korkuyla sahadan çıkan çocukların tellerin arkasından köpeği izlediği anlar yer alıyor.

Yapılan soruşturma sonucu gözaltına alınan Tuğçe Özbek Erol, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKARA'NIN ETİMESGUT İLÇESİNDE İKİ KARDEŞE SALDIRAN PİTBULLUN SAHİBİNİN, KÖPEĞİNİ TASMASIZ VE...

ANKARA'NIN ETİMESGUT İLÇESİNDE İKİ KARDEŞE SALDIRAN PİTBULLUN SAHİBİNİN, KÖPEĞİNİ TASMASIZ VE AĞIZLIKSIZ ŞEKİLDE ÇOCUKLARIN OYUN ALANINDA GEZDİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
2
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
3
Mardin'de Ilısu Barajı Hidrolik Santralinde İşçi Düşerek Öldü
4
Adana'da Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı
5
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
6
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde