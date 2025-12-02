Ankara'da Pitbull İki Kardeşe Saldırdı — Sahibi Tasmasız ve Ağızlıksız Görüntülendi

Olayın Detayları

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde 30 Kasım günü meydana gelen saldırıda, pazar sonrası evlerine dönen Öztürk ailesinin çocukları hedef alındı.

Karşı dairelerinde bulunan pitbull cinsi köpek önce Efe Öztürk (1 buçuk)'ün yüzüne, ardından Doğa Öztürk (5)'in göğsüne saldırdı. Yaralı çocuklar, sağlık ekipleri tarafından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntüler ve Soruşturma

Olayla bağlantılı olarak ortaya çıkan görüntülerde, köpeğin sahibi Tuğçe Özbek Erol'un pitbullu tasmasız ve ağızlıksız şekilde basketbol sahasında gezdirdiği görülüyor. Görüntülerde, korkuyla sahadan çıkan çocukların tellerin arkasından köpeği izlediği anlar yer alıyor.

Yapılan soruşturma sonucu gözaltına alınan Tuğçe Özbek Erol, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

