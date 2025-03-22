Ankara'da Polise Mukavemet Eden 41 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'da izinsiz gösterilere katılan 41 kişi gözaltına alındı, Vali Şahin halkı provokasyonlara karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 16:08
Ankara'da Polise Mukavemet Eden 41 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'da İzinsiz Gösteride Polise Mukavemet

Ankara'da gerçekleşen izinsiz bir gösteride 41 kişi polise mukavemet ederek gözaltına alındı. Olay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar bahane edilerek düzenlenen yasadışı gösteriler sırasında meydana geldi.

Vali Şahin'den Açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar bahane edilerek ilimizde meydana gelen yasadışı gösterilerde polise mukavemet eden 41 kişi gözaltına alınmış ve gerekli işlemler yapılmak üzere adli mercilere teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, halkın huzuru ve güvenliği için polislerin sağduyuyla görevlerini yürüttüğüne dikkat çekerek, vatandaşları provokasyonlara kapılmamaları konusunda uyardı. "Provokasyonlara kapılmamak asgari vatandaşlık borcumuzdur" diyen Şahin, toplumsal düzenin korunması için bu tür eylemlerin önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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