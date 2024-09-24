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Ankara'da Polisin İhtarıyla Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Ankara'da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, silah doğrultarak etkisiz hale getirildi. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:23
Ankara'da Polisin İhtarıyla Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Ankara'da Gergin Anlar

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, gece saatlerinde devriye görevinde bulunan polis ekipleri, aranma kaydı olan iki şüpheliyi durdurmak istedi. Ancak, şüpheliler dur ihtarına uymayarak araçlarından silah çıkardılar.

Havaya Uyarı Ateşi Açıldı

Polis, şüphelilerin silah doğrultması üzerine havaya uyarı ateşi açarak durdurmaya çalıştı. Fakat, çıkan çatışmada şüphelilerden S.K. ve M.E. yaralandı.

Hastane Süreci

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki şüpheliden S.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.E.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Suç Kayıtları Ortaya Çıktı

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, S.K.'nın kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından 20’ye yakın kaydı bulunduğu; M.E.’nin de kurşunlama ve kasten yaralama suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi.

Soruşturmalar Başlatıldı

Olayla ilgili olarak hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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