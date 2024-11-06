Ankara'da Polisten Kaçarken Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Ankara'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, polisten kaçan bir motosiklet sürücüsü, bir otomobile çarparak kaza yaptı. Olay, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda gerçekleşti.

Motosiklet Sürücüsü Durmaktan Kaçındı

Motorize polis ekipleri, İ.S. isimli sürücünün kullandığı plakasız motosikleti durdurmak istedi. Ancak İ.S. durmayı reddederek polisten kaçmaya çalıştı.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaçma girişiminin sonucunda, İ.S’nin kullandığı motosiklet, 41 AHE 844 plakalı otomobile çarparak devrildi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.