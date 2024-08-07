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Ankara'da Pompalı Tüfekle Tehdit Olayı: Bir Kişi Gözaltında

Yenimahalle'de komşusunu pompalı tüfekle tehdit eden C.G. gözaltına alındı. Gerilim anı, emniyet müdürlüğüne intikal etti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:33
Ankara'da Pompalı Tüfekle Tehdit Olayı: Bir Kişi Gözaltında

Ankara'da Gergin Anlar: Pompalı Tüfekle Tehdit

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, bir kişi komşusunu pompalı tüfekle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, Melih Gökçek Bulvarı üzerindeki bir sitede meydana geldi.

Tartışmanın Sebebi Belirsiz

İddialara göre, C.G. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü komşusuyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.G, pompalı tüfeğiyle komşusunu ciddi şekilde tehdit etti.

Emniyet Güçleri Harekete Geçti

Olayın ardından, durumu yetkililere bildiren çevredekilerin ihbarıyla Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, C.G'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan C.G, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek yargı önüne çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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