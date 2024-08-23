Ankara'da Refüje Çıkan Otomobilin Kazası Kamerada

Ankara'da Kaza Anı Kameralara Yansıdı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kaza yapan bir araca çarpmaktan kaçınmak isteyen bir otomobil refüje çıkmak zorunda kaldı. Bu ilginç olay, kaza anını kaydeden bir başka aracın dashcam görüntüleri sayesinde gün yüzüne çıktı.

Olayın Detayları

Öğle saatlerinde, Şehit Yüzbaşı Murat Üçöz Alt Geçidi'nde, bir araç kontrolden çıkarak kaza yaptı. Arka planda seyir halinde olan bir diğer otomobil, kazaya karışmadan durmak için ani bir manevra yaparak refüje yöneldi. Maddi Hasar ve Kayıtlar

Bu manevi esnada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayın etkisiyle otomobilden parçaların fırladığı gözlendi. Olay yerindeki görüntüler, kazanın boyutunu ortaya koyarken, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.