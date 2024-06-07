Ankara'da sağanak yağış sırasında tabelanın altında kalan kadın yaşamını Kaybetti

Ankara'da tabelanın altında kalan kadın yaşamını kaybetti

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, caddelerin göle dönmesine ve sürücülerin trafikte zor anlar yaşamasına sebep oldu. Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi'nde, yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı.



Ancak fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela, yağmurdan kaçan 2 kişinin üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 20 yaşındaki Ayşe Yavuz'un olay yerinde yaşamını kaybettiğini belirlerken, yaralanan diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan bu üzücü olay, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda