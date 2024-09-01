Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı

Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı

Ankara Valiliği, kentte bu akşam 16:00 ile 21:00 saatleri arasında beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşları uyararak dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Beklenen Olumsuz Hava Şartları

Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son analiz ve tahminlerine dayanarak, Ankara'da etkili olacağı öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtildi.

Alınması Gereken Tedbirler

Açıklamada, yağışlar sırasında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumların meydana gelebileceğine dikkat çekildi. Vatandaşların bu tür durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.