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Ankara'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Eylem

Hayvanseverler, sahipsiz hayvanlara yönelik yasa teklifine karşı Anıtpark'ta toplandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 17:27
Ankara'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Eylem

Ankara'da Sahipsiz Hayvanlara Destek Eylemi

Türkiye'nin başkenti Ankara'da, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik yeni yasa teklifine karşı bir grup hayvansever Anıtpark'ta bir araya geldi. Hayvanlara Özgürlük Platformu Üyesi Merve Çınar, burada yaptığı konuşmada, bütün canlıların eşit derecede değerli olduğunu ve korunması gerektiğini vurguladı.

Hayvan Hakları ve Toplum Sağlığı

Çınar, saldırgan olarak nitelendirilen hayvanların toplum sağlığını tehdit edebileceğine dikkat çekerek, bu hayvanların uzmanlar tarafından rehabilite edilerek tekrar topluma kazandırılması gerektiğini belirtmiştir. "Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. İnsana, çocuğa ve sessiz canlarımıza uygulanan her türlü katliama karşıyız, reddediyoruz. Talebimiz bu yasanın geri çekilmesidir" şeklinde ifadelerle tepkisini dile getirdi.

Destek Veren İsimler

Eyleme CHP Ankara milletvekilleri Aliye Timisi Ersever ve Semra Dinçer ile Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da katılarak destek verdiler. Konuşmalarının ardından grup, eylemi sonlandırarak dağıldı.

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