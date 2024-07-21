Ankara'da Sahipsiz Hayvanlar için Protesto

Ankara'da Sahipsiz Hayvanlar İçin Protesto Düzenlendi

Başkent Ankara'da, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi protesto edildi. Çankaya'da bulunan Kuğulu Parkta bir araya gelen kalabalık, hayvanların korunmasına yönelik haklarını savunmak için seslerini yükseltti.

Yasaya Karşı Ortak Sloganlar

Göstericiler, "Aşılat, kısırlaştır, yerinde yaşat" yazılı pankartlar açarak, "Devlet öldürmez, yaşatır" ve "Yasayı geri çek" yazılı dövizler taşıdı. Etkinlikte sahipsiz hayvanlar için besteledikleri şarkıyı seslendiren katılımcılar, "Sokaktayım yanındayım" ve "Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat" gibi sloganlar atarak, hayvanların yaşama haklarına dikkat çekti.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nden Açıklama

Göstericilerden Güliz Gündüz, Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi üyesi olarak yaptığı açıklamada, 59 gündür Türkiye'nin farklı yerlerinde seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirtti. Gündüz, yasakların geri çekilene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Gündüz'ün açıklamaları şöyle devam etti: "Halk, hayvanların öldürülmesini istemiyor. Bu yasayı kabul etmiyoruz. Hayvanların ve insanların güvenliğini sağlayacak önlemler alınması gerektiğinin altını çiziyoruz. 'Kısırlaştırma, aşılama ve yerinde yaşatma' modelinin uygulanması gerektiğini herkes görebilmelidir. Adaleti savunan tüm milletvekillerine, teklifin her aşamasında muhalefet etmeleri konusunda bir kez daha sesleniyoruz. Tecrit ve katliama 'hayır' oyu kullanmalarını bekliyoruz."