Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: Belediye Yetkililerine Dava Açıldı

Ankara'da Köpek Saldırısı İle İlgili Dava Süreci Başladı

Keçiören ilçesinde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanması, belediye yetkililerine karşı davanın açılmasına yol açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 7 Aralık 2023'te meydana gelen olayda Yılmaz'ın, boş arazide başıboş sokak köpeklerinin saldırısıyla hayati tehlike geçirdiğini belirtiyor.

Aile Sorumlu Yetkilileri Hedef Aldı

Olayın ardından mağdur çocuğun ailesi, saldırıyla ilgili sorumluluğu bulunan belediye yetkililerinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izni talep etti. Soruşturma sonrası, Mustafa Şener ve Asena Ülkü Ünal adlı yetkililer hakkında dava açıldı.

Olayın Tanığı Açıklamalarda Bulundu

Olay esnasında durumu gören tanık Mehmet D., 15 köpeğin Yılmaz'a saldırdığını ve sonucunda çocuğun yaralandığını ifade etti. Ayrıca, araca da saldıran köpeklerin, Yılmaz'ın vücut ve kıyafetlerinde ciddi hasara yol açtığını aktardı.

Sanıkların Savunmaları

Sanık Mustafa Şener, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaları yasal çerçevede yürüttüğünü belirtirken, Asena Ülkü Ünal ise köpeklerin kısırlaştırma ve rehabilitasyon süreçlerine vurgu yaptı. Ünal, olay sonrası bölgeden toplanan köpeklerin rehabilitasyon işlemlerinin yapıldığını savundu.

İddianamede Yer Alan Tespitler

Mülkiye müfettişlerinin raporuna göre, sahipsiz hayvanlara yönelik barınak oluşturmanın sorumluluğu Ankara Büyükşehir ve Keçiören belediyelerine aittir. İddianamede, sanıkların ihmali davranışlarının görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturduğu ifade edildi.

Sanıkların “ihmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak” suçundan 3 ay ile 1 yıl arasında hapsi isteniyor.