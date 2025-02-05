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Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: Yaşlı Kadın Yaralandı

Ankara'nın Kayaş Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 73 yaşındaki Ayşe Yücer, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:50
Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: Yaşlı Kadın Yaralandı

Ankara'nın Kayaş Mahallesi'nde, bir sahipsiz köpeğin saldırdığı 73 yaşındaki Ayşe Yücer kolundan yaralandı. Mamak Belediyesi'ne bağlı bu bölgede, marketten çıkan Yücer, köpeğin aniden saldırısına maruz kaldı.

Yücer, yaşadığı korkunç anları AA muhabirine anlatarak, "Markete para bozdurmaya gitmiştim. Oradan çıkınca köpek ısırdı. Yere düştüm. 5 tane köpek vardı. Biri ısırdı, gitti. Çok korktum. Belediye köpekleri götürsün." dedi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Yücer, tedavi sonrası taburcu edildi. Mahalle sakinlerinin kaygıları ise devam ediyor. Yücer'in komşusu Hidayet Akyüz, "Köpek sevgisi bu değil; alsınlar evinde beslesinler. Herkesin çoluk çocuğu var." şeklinde konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Yosmak Akyüz ise, "Güvende hissetmiyoruz, çok köpek var. Bakkala, okula gidemiyor çocuklar. Herkes korkuyor. Biz bile gidemiyoruz korkumuzdan. Hiç bakan yok buraya." diyerek durumu özetledi.

Ankara'da yaşlı bir kadın, sahipsiz sokak köpeğinin saldırısı sonucu kolundan yaralandı. Mamak...

Ankara'da yaşlı bir kadın, sahipsiz sokak köpeğinin saldırısı sonucu kolundan yaralandı. Mamak ilçesine bağlı Kayaş Mahallesi'nde, marketten çıkan 73 yaşındaki Ayşe Yücer, sahipsiz sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Ankara'da yaşlı bir kadın, sahipsiz sokak köpeğinin saldırısı sonucu kolundan yaralandı. Mamak...

Ankara'da yaşlı bir kadın, sahipsiz sokak köpeğinin saldırısı sonucu kolundan yaralandı. Mamak ilçesine bağlı Kayaş Mahallesi'nde, marketten çıkan 73 yaşındaki Ayşe Yücer, sahipsiz sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

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