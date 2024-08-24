Ankara'da Sahipsiz Köpekler 5 Yaşındaki Kızı Yaraladı

Ankara'da Köpek Saldırısı: 5 Yaşındaki Elif Yaralandı

Başkent Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Elif Ada Yıldırım yaralandı. Olay, Şafak Mahallesi 876. Sokak'ta, küçük Elif'in ablası ve arkadaşlarıyla oyun oynarken gerçekleşti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, öğrlen saatlerinde Elif, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı sırada ayağından sürüklenerek yaralandı. Yoldan geçen bir vatandaş, durumu fark ederek hayvanlara taş attı ve Elif'i kurtardı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Elif'in Durumu

Elif Ada, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı ve burada bir süre yoğun bakımda tedavi edildi. Baba Cengiz Yıldırım, kızının baygın halde olduğunu ve hiçbir tepki vermediğini ifade ederek, “Elif Ada’nın başına bu durumun gelmesi insanın aklına gelmez,” dedi.

Güvenlik Sorunu

Yıldırım, sokaktaki sahipsiz köpeklerin toplanmasını ve bu durumun bir sorun olmaktan çıkmasını istedi. Mahallelerinde çok sayıda köpek olduğunu söyleyen Hatice Ülger de, köpeklerden korkarak işe gittiğini ve engelli ablasının da bu hayvanların saldırısına uğradığını aktardı.

Yetkililerin konuya çözüm bulmasını bekleyen mahalle sakinleri, çocuklarının güvenliği için önlem alınmasını talep ediyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Elif Ada Yıldırım yaralandı. Elif Ada Yıldırım'ın babası Cengiz Yıldırım (fotoğrafta), AA muhabirine, köpek saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Elif Ada Yıldırım yaralandı. Elif Ada Yıldırım'ın babası Cengiz Yıldırım (fotoğrafta), AA muhabirine, köpek saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Elif Ada Yıldırım yaralandı. Elif Ada Yıldırım'ın babası Cengiz Yıldırım (fotoğrafta), AA muhabirine, köpek saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Elif Ada Yıldırım yaralandı. Elif Ada Yıldırım'ın babası Cengiz Yıldırım (fotoğrafta), AA muhabirine, köpek saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Elif Ada Yıldırım yaralandı. Elif Ada Yıldırım'ın babası Cengiz Yıldırım (fotoğrafta), AA muhabirine, köpek saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.