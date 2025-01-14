Ankara'da Sahte Gıda Maddelerine Operasyon: Binlerce Litre Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Ankara'da Sahte Gıda Maddelerine Yönelik Operasyon

Ankara'da, sahte ve kaçak gıda maddelerine karşı gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda dikkat çekici miktarda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 2.500 litre sahte zeytinyağı, 1.000 kilogram sahte bal, 400 kilogram çay ve 600 kilogram peynir bulundu.

Operasyon Detayları

Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, belirli bir plan dahilinde istihbarat faaliyetleri yürüttü. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Çankaya ve Keçiören ilçelerindeki iki iş yerine yönelik operasyon düzenlendi.

Arama işlemleri sırasında, iş yerlerinde oldukça büyük miktarda sahte gıda maddeleri tespit edildi. Bu operasyon, hileli gıda üretimi ve satışını önleme amacı taşırken, sağlığa zararlı bu tür ürünlerin piyasadan çıkarılması açısından da büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başkentte sahte ve kaçak gıda maddelerine yönelik operasyonda, 2 bin 500 litre sahte zeytinyağı, 1000 kilogram sahte bal, 400 kilogram çay ve 600 kilogram peynir ele geçirildi.

Başkentte sahte ve kaçak gıda maddelerine yönelik operasyonda, 2 bin 500 litre sahte zeytinyağı, 1000 kilogram sahte bal, 400 kilogram çay ve 600 kilogram peynir ele geçirildi.