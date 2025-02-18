Ankara'da Sahte İçki Faciası: Ölü Sayısı 59'a Yükseldi

Ankara'da sahte içki nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yoğun bakımda tedavi altında.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:22
Ankara'da Sahte İçki Faciası: Ölü Sayısı 59'a Yükseldi

Ankara'da Sahte İçki İle İlgili Ölü Sayısı Artıyor

Ankara'da sahte içki tüketimi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. Ayrıca, 35 kişinin yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

Yürütülen Soruşturmalar ve Toksikoloji Raporları

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıkları, sahte içki üreten ve ticaretini gerçekleştirenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı ile Polatlı başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalara, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi.

Raporlara göre, sahte içkiye bağlı olarak yaşanan ölümler artarken, 35 kişinin durumu kritik durumda devam eden tedavi süreçleriyle ilgili endişeler sürüyor.

Şüphelilere Yönelik Operasyonlar

Yürütülen soruşturmada, 28 şüpheli tutuklandı ve 30 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, sahte içki üretimi ve dağıtımını durdurmak için gerekli adımları atmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kurum, Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda Gelecek Vizyonunu Açıkladı
2
HAK-İŞ ve Hacettepe Üniversitesi'nden Önemli 'Emek ve Kadın' Paneli
3
Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor
4
Alperen Sakin'in Ölümünde Sanık Yeniden Hakim Karşında
5
Yaşar Güler ve Rüstem Umerov, Ankara'da Görüşme Gerçekleştirdi
6
Zelenskiy: Ukrayna'nın Toprak Bütünlüğünden Asla Taviz Vermeyeceğiz
7
DOGE'nin IRS Verilerine Erişim İddiası Gündemde

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık