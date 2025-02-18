Ankara'da Sahte İçki Faciası: Ölü Sayısı 59'a Yükseldi

Ankara'da Sahte İçki İle İlgili Ölü Sayısı Artıyor

Ankara'da sahte içki tüketimi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. Ayrıca, 35 kişinin yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

Yürütülen Soruşturmalar ve Toksikoloji Raporları

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıkları, sahte içki üreten ve ticaretini gerçekleştirenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı ile Polatlı başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalara, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi.

Raporlara göre, sahte içkiye bağlı olarak yaşanan ölümler artarken, 35 kişinin durumu kritik durumda devam eden tedavi süreçleriyle ilgili endişeler sürüyor.

Şüphelilere Yönelik Operasyonlar

Yürütülen soruşturmada, 28 şüpheli tutuklandı ve 30 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, sahte içki üretimi ve dağıtımını durdurmak için gerekli adımları atmaya devam ediyor.