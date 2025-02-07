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Ankara'da Sahte İçki Krizi: 33 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da sahte içki kullanımı sonucu 33 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:47
Ankara'da Sahte İçki Krizi: 33 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Sahte İçki Kullanımına Bağlı Ölümler Artıyor

Ankara Valisi Şahin, son günlerde sahte içki kullanımına bağlı olarak meydana gelen ölümlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre, 33 kişi hayatını kaybetti.

Yoğun Bakımda 20 Hasta Bulunuyor

Vali Şahin, ayrıca 20 kişinin hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belirterek, bu durumun kamu sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Sahte içki kullanımının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilirken, vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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