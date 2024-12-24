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Ankara'da Sahte İçki Operasyonunda 40 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 40 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 21:04
Ankara'da Sahte İçki Operasyonunda 40 Milyon Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Ankara'da Sahte İçki Üretimine Darbe

Ankara'da, yılbaşı kutlamalarının güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 40 milyon lira değerinde sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

17 Operasyon Gerçekleştirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla sahte alkollü içki üretenlere karşı 17 operasyon düzenledi. Bu sıkı denetimlerin sonucu olarak, 1 kişi tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağına tabi tutuldu.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonlar neticesinde, yaklaşık 27 bin 300 litre etil alkol, 8 bin litre sahte şarap, 1800 şişe kaçak/sahte alkollü içki ile birlikte 350 sahte TADAB bandrolü, 60 aroma, 8 IBC tank, 3 alkol damıtma kazanı ve alkollü içki üretimi için gerekli jeneratör ele geçirildi.

İşletmelere İdari Cezalar

Ayrıca, alkollü içki satışı yapan işletmelere de 15 milyon lira idari para cezası kesildi. Böylelikle, Ankara'da sahte içki üretimine yönelik ciddi bir darbe vurulmuş oldu.

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