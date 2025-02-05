Ankara’da Sahte İçki Üretiminde Bir Gözaltı

Ankara’da Sahte İçki Operasyonu

Ankara'da, evinde sahte içki üreterek satan bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda şehir genelindeki kaçak içki tüketiminden kaynaklı zehirlenme olaylarının artması üzerine kapsamlı bir çalışma başlatıldığı belirtildi.

Gözaltına Alınan Şüphelinin Evinde Operasyon

Etlik Şehir Hastanesi’ndeki mağdurlarla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, jandarma ekipleri sahte içki üretimi ve satışı yaptığı belirlenen H.K. isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 5 litre sahte içki, 15 litre etil alkol ve 13 farklı içki aroması ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K.'nin işlemleri devam ediyor. İlgili makamların, bu tür yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.