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Ankara'da Sahte İçkiden 33 Ölüm, 20 Yaralı

Ankara'da sahte içki kaynaklı 33 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yoğun bakımda. Vali Şahin, sıkı denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:08
Ankara'da Sahte İçkiden 33 Ölüm, 20 Yaralı

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte sahte içkiden dolayı 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin de yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı. Vali Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği açılışında yaptığı konuşmada, son günlerde sahte içkiyle bağlantılı ciddi ölüm olaylarının yaşandığını vurguladı. Bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü belirten Şahin, daha fazla teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.

Sahte alkollü içecek üreten ve vatandaşların hayatını tehlikeye atan kişilerle etkin bir mücadele yürütüldüğünü belirten Şahin, güvenlik güçlerinin gece gündüz denetimlerde bulunduğunu ve gıda denetim birimlerinin de bu çalışmalara katıldığını kaydetti.

Şahin, yapılan çalışmalarda toplamda yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiğini aktararak, bunun 62 tonunun Düzce ve Konya'dan geldiğini, 40 tonunun ise Ankara ilinde ele geçirildiğini açıkladı.

Sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda 20 kişi hastanelerde yoğun bakımda tedavi görmekte,” diyen Şahin, kaçak alkol üreten ve satan 32 şüpheli hakkında yasal işlemler yapıldığını, bunlardan 13'ünün tutuklandığını, 17'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı.

Vatandaşlara sahte alkol kullanımından kaçınmaları yönünde çağrıda bulunan Şahin, “Alkol, hem sağlığımız hem de geleceğimiz açısından zararlıdır. Özellikle sahte alkol, hayati tehlikler barındırmaktadır. Kullanılması durumunda güvenilir yerlerden temin edilmelidir” dedi.

Ayrıca Şahin, vatandaşların sahte alkollü içecek satan kişileri ihbar etmelerini isteyerek, bu konuda verecekleri desteğin önemli olduğunu dile getirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği açılış törenine...

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği açılış törenine katıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği açılış törenine...

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği açılış törenine katıldı.

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