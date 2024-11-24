Ankara'da Sahte Kredi Çetesi Operasyonu: 7 Tutuklama

Ankara'da Sahte Kredi Çetesi Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan bir çeteye yönelik düzenledikleri operasyonda, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, şüpheliler bankalardan kredi alamayan kişilere ulaşarak kredi kartı hesap bilgilerini istemekte ve limitleri artırarak toplamda 5 milyon lira dolandırıcılık gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, hakimlik tarafından 7'si tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.