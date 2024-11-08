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Ankara'da Sahte Tapu Dolandırıcılığı: 9 Kişi Tutuklandı

Ankara'da sahte tapu dolandırıcılığı nedeniyle 9 zanlı tutuklandı. Dolandırıcıların haksız menfaatleri 40 milyon lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 01:03
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 01:03
Ankara'da Sahte Tapu Dolandırıcılığı: 9 Kişi Tutuklandı

Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu

Ankara'da, sahte tapu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

5 Kasım'da gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcıya ifade veren 11 zanlının 9'u, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Soruşturma Detayları

Sahtecilik yapan zanlıların, kendilerini devlet yetkilileri ile bağlantılı göstererek, İstanbul ve Antalya'daki Milli Emlak arazilerinin satışını gerçekleştirecekleri vaadiyle 40 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Ayrıca, dolandırıcıların, aylık altın kotasının artırılacağı vaadiyle Ankara’ya çağırdıkları bir kuyumcu ve oğlundan silah zoruyla 200 bin dolar aldıkları ve sözleşme imzalamalarıyla toplamda 400 bin dolar borçlandıkları belirlendi.

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