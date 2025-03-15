Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Vefa Gecesi'nde Buluştu

Ankara'nın sanayi ve teknoloji sahasında öncü merkezlerinden İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Ankara Teknopark, geçmişteki katkıları nedeniyle önemli isimleri bir araya getirdi. İftar programında, dönemin bakanları ve belediye başkanları, şehirdeki gelişim serüvenine dair hatıralarını tazelemek için bir araya geldi.

Davetliler Kayıt Altına Alındı

İvedik OSB tarafından düzenlenen Vefa Gecesi İftar Programına, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Murat Karayalçın ve Melih Gökçek gibi önemli isimler iştirak etti.

İvedik OSB'nin Dönüm Noktası

İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, iftar programında yaptığı konuşmada, geçmişte çarpık yapılaşmanın Ankara'nın merkezindeki sanayi bölgelerini tehdit ettiğini belirti. Bu durumun, şehrin görsel kirliliğine yol açtığını kaydeden Gültekin, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Altınsoy'un önderliğinde oluşturulan sanayi planı ile 1989 yılında atılan önemli adımlara vurgu yaptı.

Başarıyla Tamamlanan Çalışmalar

Gültekin, o dönemdeki süreçte alınan kararların sanayi gelişimine büyük katkı sağladığını ifade ederek, Murat Karayalçın döneminde çok sayıda projeyi hızla hayata geçirme fırsatını bulduklarını belirtti. Gökçek'in döneminde ise bölgede 140 bin istihdam sağlandığını belirten Gültekin, destek ve katkılar için Gökçek'e ve bakanlara teşekkür etti.

Öne Çıkan Açıklamalar

Murat Karayalçın, karar kurulu modelinin büyük başarılar elde ettiğini belirtirken, Melih Gökçek, altyapı yatırımları sayesinde sağlanan istihdam rakamlarına dikkat çekti. Gökçek, "Neden yaptık bunu? Ankara'da sanayiyi ve işsizliği engellemek için. Bugün 144 bin kişiye istihdam sağladık," dedi.

Bakanların Anıları

Dönemin bakanları Ali Coşkun ve Faruk Özlü de programda o döneme dair dikkate değer anılarını paylaştılar, katılımcıların ilgisini çekerek, geçmişe dair bir yolculuğa çıktılar.

Ankara’nın en önemli sanayi ve teknoloji merkezlerinden İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Ankara Teknopark’ın kuruluş ve gelişimine katkıda bulunan dönemin bakanları ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları iftar programında bir araya geldi. İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, programda konuşma yaptı.

Ankara’nın en önemli sanayi ve teknoloji merkezlerinden İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Ankara Teknopark’ın kuruluş ve gelişimine katkıda bulunan dönemin bakanları ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları iftar programında bir araya geldi. İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, programda konuşma yaptı.