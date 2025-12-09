Ankara'da saplantılı eski sevgili dehşeti: Genç kadının kalbi 8 kez durdu, şüpheli yakalandı

Ankara'da saplantılı eski sevgili dehşeti: Genç kadının kalbi 8 kez durdu

Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde pazartesi sabahı meydana gelen olayda, iddiaya göre saplantılı olduğu öne sürülen M.S. (38), eski kız arkadaşı G.T. (30)'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan genç kadının hastaneye kaldırıldığı sırada kalbi 8 kez durdu, yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürüldü. G.T.'nin yoğun bakımda yaşam mücadelesi sürüyor.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre G.T., pazartesi sabahı işe gitmek için evinden çıkarken saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken kalbi durdu; sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndüğü, şu an yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Gözaltı ve uzaklaştırma iddiası

Olayın ardından kaçan şüpheli M.S., kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İddialara göre şüpheli, saldırıya uğrayan genç kadın hakkında daha önce verilen uzaklaştırma kararını 7 kez ihlal etti.

Tanık ifadeleri

G.T.'nin ev arkadaşı Aybüke Erdoğan, saldırının planlı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Her yerini parçalamış, gözünü, ağzını, kafasını, memesini her yerini parçalamış. Bilinci kapalı yatıyor, dualara ihtiyacı var. Bitsin artık, bitsin. 8 kez kalbini geri getirdiler, yaşama umudu yok. Biz ümidi kesmiyoruz ama doktorlar kesti. Altı üstü 3 aylık bir ilişki yaşadılar, 2 senedir bağlantısı kesilmedi. Uzaklaştırma aldı, 2 yıldır uzaklaştırmaları devam ediyor. Sürekli takip ediyormuş, en sonunda bacımı tek yakalamış burada. Onun neler çektiğini ben biliyorum, kimse bilmez. Ölsün böyle pislikler, daha fazla yaşamasın. Sabah pusuya yatmış, bıçağı eline almış, boynuna saldırmış, çok çığlık atmış. Bacımın her yeri kesik bir şekilde yatıyor, ne zaman düzelecek bilmiyoruz. Düzelir mi? Onu hiç bilmiyoruz Rabbimden umut kesilmez, biz buradayız, başındayız bacımızın. Bir an önce adalet mi yerini buluyor erkek terörü mü bitiyor ne diyeyim bitsin de kurtulalım biz artık."

Aynı tanık, saldırgânın daha önce defalarca taciz ettiğini ve uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiğini belirterek ekledi: "Ben 08.30’da çıktım, o da 09.30’da çıktı. Saldırgan sürekli taciz ediyordu arkadaşımı. Sürekli uzaklaştırmayı ihlal ediyordu. Arkadaşım Batıkent’e taşındı, Batıkent’teki evini buldu, Mamak’a taşındı, Mamak’taki evini buldu. En son benim burayı buldu. Hep taciz etti, Instagram’dan boy boy fotoğraflarını, videolarını paylaştı. Bu 7’nci ihlal, 7 ihlalde de ona hiçbir şey olmadı. Hiçbir işi yoktu M.S.’nin, işsiz, güçsüz, boş gezenin boş kalfasıydı. En son geldi bacımı öldürmeye çalıştı."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SALDIRAYA UĞRAYAN GENÇ KADININ ARKADAŞI AYBÜKE ERDOĞAN