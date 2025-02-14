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Ankara'da Selahaddin Eyyubi Camisi'nin Coşkulu Açılışı Gerçekleşti

Ankara Etimesgut'ta Selahaddin Eyyubi Camisi'nin açılışı yapıldı. Törende önemli mesajlar verildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:29
Ankara'da Selahaddin Eyyubi Camisi'nin Coşkulu Açılışı Gerçekleşti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Kuveytli Şeyh Abdullah Nuri Derneği tarafından inşa edilen Selahaddin Eyyubi Camisi açılış töreniyle hizmete girdi.

Açılış programı, Bağlıca Mahallesi'nde gerçekleştirildi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, törende caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, İsrail'in Gazze'deki tutumuna dair önemli mesajlar verdi. Kondi, "Kimse Gazzelileri oradan tecrit ettiremez. Gücüne, kuvvetine güvenerek Kabe'yi yıkmaya gelen fil ordusunu Rabbim nasıl ebabilleriyle yok ettiyse, bugün yeryüzünde ilahlık taslayanları da eninde sonunda rezil edecektir," ifadelerini kullandı.

Kuveyt Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Osman Sanafi ise caminin ahlakın güzelleşmesine, ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzatılmasına, hayrın yayılmasına ve toplumsal bağların güçlendirilmesine katkı sağlayacak bir merkez olacağını belirtti.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze ve Suriye'de de camiler ve evler yapılacağını aktararak, "Oraları da ihya edeceğiz inşallah. Çünkü biz kardeşiz. Zulmü Hristiyanlar da Yahudiler de görse yardıma ihtiyaçları varsa yine gideriz. Çünkü biz Allah için çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde caminin açılış kurdelesi kesildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Kuveytli kuruluş Şeyh Abdullah Nuri Derneği...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Kuveytli kuruluş Şeyh Abdullah Nuri Derneği tarafından Etimesgut ilçesinde yaptırılan Selahaddin Eyyubi Camisi'nin açılışı yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Kuveytli kuruluş Şeyh Abdullah Nuri Derneği...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Kuveytli kuruluş Şeyh Abdullah Nuri Derneği tarafından Etimesgut ilçesinde yaptırılan Selahaddin Eyyubi Camisi'nin açılışı yapıldı.

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