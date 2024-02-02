Ankara'da servis ücretlerine yüzde 15 zam geldi

Ankara'da servis fiyatlarında yüzde 15 artış yaşandı. En kısa ve en uzun mesafeli servisler için Şubat ayından itibaren sırasıyla 11 bin 960 ve 17 bin 720 lira ödenmesi gerekecek.

Servis ücretlerinde yüzde 15 zam yapıldı. Yıl içinde en kısa mesafeli servis için 11 bin 960 lira, en uzun mesafeli servis için 17 bin 720 lira ödemek gerekecek. 0-3 kilometre arası, 3-6 kilometre arası, 6-10 kilometre arası ve 10-15 kilometre arası servis fiyatları sırasıyla 11 bin 960, 13 bin 180, 15 bin 230 ve 17 bin 720 lira oldu. 15 kilometreden fazla mesafe için her kilometre başına 230 lira daha ekleniyor.

VELİLER MAĞDUR OLMASIN DİYE YÜZDE 15 ZAM

Yapılan zam haberinden sonra açıklama yapan Ankara Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, velilerin mağduriyet yaşamaması için bu oranda zam yapıldığını beyan etti. Aktürk, maliyetler gereğince asında yüzde 25 zam yapılması gerekirken velilerin mağduriyet yaşamasını önlemek adında zam oranlarını yüzde 15 olarak belirlediklerini ifade etti.