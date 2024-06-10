Ankara’da sıcaklık alarmı! Hava sıcaklıkları 36 dereceye çıkacak

Ankara’da Sıcaklık Artışı Bekleniyor



Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kentte beklenen hava sıcaklıkları konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerinden başlayarak artacağı belirtildi.

Sıcaklık 36 Dereceye Kadar Çıkacak

Önümüzdeki günlerde Ankara genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği ve 36 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Hafta Sonu Sıcaklıklar Düşecek

Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların kent genelinde azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

11-16 Saatleri Arasında Dikkat

Valilik’ten yapılan uyarıda, “Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.