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Ankara'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde etkili olan rüzgar, Güvenpark'ta bir ağacın devrilmesine neden oldu. Yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:25
Ankara'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi

Rüzgarın Gücü Ankara'da Ağaç Devrilmesine Neden Oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olay, akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar nedeniyle yaşandı. Kentte esen şiddetli rüzgar, Güvenpark'taki bir ağacın kökünden sökülmesine yol açtı.

Şans eseri, olayda yaralanan kimse olmaması sevindirici bir gelişme oldu. Çevredekiler, devrilen ağacın kaldırılması için acil ekipleri bilgilendirdi.

Yetkililer, rüzgarın etkisinin devam ettiğini ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Kentte akşam saatlerinde etkisini...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Kentte akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar, Güvenpark'taki bir ağacın kökünden sökülerek devrilmesine neden oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Kentte akşam saatlerinde etkisini...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Kentte akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar, Güvenpark'taki bir ağacın kökünden sökülerek devrilmesine neden oldu.

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