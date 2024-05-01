Ankara'da şiddetli yağış Trafiği ve hayatı felç etti: Arızalı araçlar yollarda kaldı!

Ankara, akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın etkisi altına girdi. Dün akşam başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak yağış, bugün akşam saatlerinde yeniden şehri etkisi altına aldı.



Şiddetli yağışın neden olduğu su birikintileri, bazı cadde ve sokaklarda ulaşımı olumsuz etkiledi. Trafikte aksamalar yaşandı ve bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Bu durum, bazı noktalarda trafik kazalarına da sebep oldu.

Vatandaşlar, ani başlayan yağışa hazırlıksız yakalandı ve zor anlar yaşadı. Yağışın yol açtığı olumsuzluklar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.