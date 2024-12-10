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Ankara'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Ankara'da yapılan operasyonda 2 kişi silah kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. 14 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 07:34
Ankara'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Ankara'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok

Ankara'da, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonu, yasa dışı silah ticaretinin önüne geçme hedefiyle düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Elde edilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ bölgesinde bir grubun yasa dışı silah ticareti yapmayı planladığını tespit etti. Bu grup, müşteri arayışında bulunurken, jandarma ekipleri operasyon için harekete geçti.

Gruplara ait olduğu belirlenen bir mandıraya düzenlenen baskında, toplamda 14 tabanca, 14 şarjör, 40 tabanca mermisi ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Jandarma, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için harekete geçerek 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerin, jandarma işlemleri devam ediyor.

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