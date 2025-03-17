Ankara'da Silahla Tehdit Olayı: İki Şüpheli İzmir'de Tutuklandı

İki şüpheli, İBB Başkanı İmamoğlu'nu şikayet eden kişiyi tehdit edip İzmir'de yakalandı. Tutuklama kararı verildi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 00:51
Ankara'da Silahla Tehdit Olayı: İki Şüpheli İzmir'de Tutuklandı

İzmir'de Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla bir kişiyi tehdit eden iki şüpheli, İzmir'de yakalandı. Şüpheliler, O.Ö. isimli şahsı ölümle tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Polis, Ankara'da İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla şikayette bulunan O.Ö.'nün başvurusu sonrası incelemelere başladı. Yapılan tespitlerin ardından F.E.H. ve Y.E.Ş. isimli şüpheliler, operasyon ile gözaltına alındı.

Suçlamalar ve Tutuklama

Adliye sevk edilen şüpheliler, "silahlı yağma", "cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "yalan beyanda bulunma" gibi suçlardan tutuklandı. Ayrıca F.E.H.'nin 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve Y.E.Ş.'nin birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin Ele Geçirilen Eşyaları

İzmir'de bir evde yapılan aramalarda O.Ö.'yü tehdit ederken kullandıkları havalı tüfek de ele geçirildi. Ayrıca bir kadın, şüphelilerin kendisini zorla alıkoyduğunu ve hesabından cebir ile para gönderdiğini ifade ederek şikayette bulundu.

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