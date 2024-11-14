Ankara'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Ankara'daki Silahlı Saldırı Olayı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Üniversiteler Mahallesi'nde bulunan bir kafede gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay, S.Y. ve N.A. arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya dönüşmesiyle başladı.

Saldırı ve Kaçış

Tartışmanın büyümesi üzerine, N.A'nın kuzeni M.Y.A., yanında bulundurduğu silah ile S.Y.'yi yaraladıktan sonra, N.A. ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Olay Yeri Tepkileri ve Müdahale

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Operasyonu

Olayın ardından, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için derhal çalışma başlattı. Kısa sürede saldırganlar, suç aleti silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.