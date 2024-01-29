Ankara'da simite yapılan zam geri alındı: Simit 10 liradan satılmaya devam edecek

Ankara simidine zam kararı geri alındı. Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara simidinin fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu.



Delibaş, esnafların zam istediğini ve bunu değerlendirdiklerini söyledi. "Cuma günü Ankara simidinin satış fiyatının 10 liradan 15 liraya çıkmasına karar vermiştik. Daha sonra bir değerlendirme yaptık ve 15 liralık fiyatın yüksek olduğuna karar verdik. Bugün itibarıyla da zammın iptali kararını aldık. Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de 10 liradan satmaya devam edeceğiz." dedi.

ESNAF DESTEKLENİRSE ZAM YAPILMAZ

Ankara simidine zam yapılmasını geri çektiklerini duyuran Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, esnafların zor durumda olduğunu ve destek beklediklerini söyledi. Delibaş, ham madde ve kira maliyetlerinin yüksek olduğunu ve taban-tavan fiyat uygulamasının faydalı olacağını belirtti. İşte Delibaş'ın konuşmasının ayrıntıları:

Delibaş, simitçi esnafının zor durumda olduğunu belirterek, "Daha önce Toprak Mahsulleri Ofisi'nden un desteği aldık ve bu dönemde 9 ay hiç zam yapmadık. Yine esnafımız desteklenirse bir sene de zam yapmayız. Bizim için önemli olan ham madde. Maliyetler yükselirse mecbur zam yapmak zorunda kalıyoruz. Destek alırsak biz de zam yapmayız." diye konuştu.

Delibaş, esnafların kira bedelleri nedeniyle maliyetlerinin değiştiğini vurguladı. Taban-tavan fiyat belirlenmesinin yararlı olacağını söyledi.

ANKARA'DA SİMİTE YÜZDE ELLİ ZAM YAPILMIŞTI

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara simidine 5 lira zam yapıldığını açıklamıştı. Delibaş, simidin fiyatının 10 liradan 15 liraya çıktığını ve bunun sebebinin ham madde ve kira gibi maliyetlerin artması olduğunu söylemişti.

Delibaş, yapılan zammın zorunluluktan dolayı uygulandığını ve bu doğrultuda emekliler ile öğrenciler gibi dar gelirlilerden özür dilediklerini dile getirmişti. Ankara simidine uygulamaya koyulan bu zamdan önce en son geçen yıl temmuzda zam gelmiş, fiyat 10 liraya yükselmişti.

Bugün yapılan yeni paylaşımla ise yapılan zammın geri alındığı bilgisi aktarıldı. Başkent'te simit eski ücretinden satışa çıkmaya devam edecek.