Ankara'da Siyasi Parti Genel Merkezine Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu Ankara'da Gerçekleşti

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine yapılan narkotik operasyonu, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Operasyonun Detayları

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verilerine dayanan ihbara göre, 26 Nisan 2023 tarihinde kurulan ve 163 üyesi bulunan Milli Beraberlik Partisi’nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkezine gelen narkotik ekipleri, burada uyuşturucu satışı ve kullanımının yapıldığını tespit etti.

Operasyonda, bir parti üyesi olduğu belirlenen M.G. ile onun yanında bulunan B.Y.'nın, merkez içinde uyuşturucu temin ettikleri ve kullandıkları belirlendi. B.Y.'nin üzerinden satışa hazır pakette çok sayıda uyuşturucu madde çıktı.

Tanıkların İfadeleri

Uyuşturucu kullanan ve gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadelerinde M.G. ve B.Y.'nin onlara uyuşturucu sağladığını, genel merkezde “Burası güvenli, polis giremez” diyerek uyuşturucu kullanımına davet ettiklerini söyledi.

Mahalle Sakinlerinden Şikayet

Demetlale Mahallesi Muhtarı Ebru Mert, uyuşturucu satışı ve kullanımının mahallede yaygın olduğunu belirtti. Mert, mahalle sakinlerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “UYUMA” isimli uygulamasına ihbarda bulunmalarını tavsiye etti.

Huzur Apartmanı sakinlerinden 70 yaşındaki Gülper Güneyli, parti binasında yaşanan olayların kendilerini rahatsız ettiğini ifade ederek, bu yüzden şikayetçi olduklarını dile getirdi. Apartman sakini Songül Karaca ise, emniyetin operasyonunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek şükür namazı kıldığını söyledi.

Parti Yetkililerinin Sessizliği

Operasyona ilişkin bilgi almak isteyen gazeteciler, parti yetkililerini telefonla aradıklarında, yetkililerin Ankara dışında olduğunu ve açıklamayı daha sonra yapacaklarını belirttiği öğrenildi.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi. Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi. Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi. Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi. Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi. Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi. Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi. Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.