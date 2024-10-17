DOLAR
34,16 0%
EURO
37,07 0,22%
ALTIN
2.941,44 -0,21%
BITCOIN
2.289.050,78 1%

Ankara'da Siyasi Parti Genel Merkezine Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:56
Ankara'da Siyasi Parti Genel Merkezine Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu Operasyonu Ankara'da Gerçekleşti

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine yapılan narkotik operasyonu, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Operasyonun Detayları

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verilerine dayanan ihbara göre, 26 Nisan 2023 tarihinde kurulan ve 163 üyesi bulunan Milli Beraberlik Partisi’nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkezine gelen narkotik ekipleri, burada uyuşturucu satışı ve kullanımının yapıldığını tespit etti.

Operasyonda, bir parti üyesi olduğu belirlenen M.G. ile onun yanında bulunan B.Y.'nın, merkez içinde uyuşturucu temin ettikleri ve kullandıkları belirlendi. B.Y.'nin üzerinden satışa hazır pakette çok sayıda uyuşturucu madde çıktı.

Tanıkların İfadeleri

Uyuşturucu kullanan ve gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadelerinde M.G. ve B.Y.'nin onlara uyuşturucu sağladığını, genel merkezde “Burası güvenli, polis giremez” diyerek uyuşturucu kullanımına davet ettiklerini söyledi.

Mahalle Sakinlerinden Şikayet

Demetlale Mahallesi Muhtarı Ebru Mert, uyuşturucu satışı ve kullanımının mahallede yaygın olduğunu belirtti. Mert, mahalle sakinlerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “UYUMA” isimli uygulamasına ihbarda bulunmalarını tavsiye etti.

Huzur Apartmanı sakinlerinden 70 yaşındaki Gülper Güneyli, parti binasında yaşanan olayların kendilerini rahatsız ettiğini ifade ederek, bu yüzden şikayetçi olduklarını dile getirdi. Apartman sakini Songül Karaca ise, emniyetin operasyonunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek şükür namazı kıldığını söyledi.

Parti Yetkililerinin Sessizliği

Operasyona ilişkin bilgi almak isteyen gazeteciler, parti yetkililerini telefonla aradıklarında, yetkililerin Ankara dışında olduğunu ve açıklamayı daha sonra yapacaklarını belirttiği öğrenildi.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit...

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi. Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit...

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi. Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit...

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi. Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit...

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi. Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit...

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi. Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit...

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi. Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit...

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi. Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi. Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şişli'de Baza Kapağının Düştüğü Kadın Hayatını Kaybetti
2
Sivas'ta Depremler Sonrası Vali Şimşek'ten Açıklama
3
Şaban Yılmaz'a İleriye Dönük Veda Yemeği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bütçe Kanunu Açıklaması
5
İzmir'deki Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Gazze'nin Kuzeyinde Yaşanan Sağlık ve Çevre Felaketi
7
Ankara'da Siyasi Parti Genel Merkezine Uyuşturucu Operasyonu

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL