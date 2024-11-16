Ankara'da Sosyal Medya Fenomenleri Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Başkentte Silahlı Kavga: Sosyal Medya Fenomenleri Karıştı

Ankara'nın Sincan ilçesinde sosyal medya fenomenleri arasında çıkan bir silahlı kavga, olay yerine intikal eden emniyet güçlerini harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medya fenomenleri C.Ş. ve Ç.Y. arasında ortaya çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Sincan'da meydana gelen kavga ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Yaralanan Ç.Y. hemen hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan diğer fenomene ait bir araçla olay yerinden kaçan C.Ş. ve yanındaki M.H. hızla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, sosyal medya paylaşımları üzerinden olayı takip edenlerin de ifadeleri alınacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.