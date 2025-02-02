Ankara'da Sosyal Medya Hırsızlığı: 10 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da Sosyal Medya Üzerinden Hırsızlık Yapıldı

Ankara'da sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kişilerin cep telefonlarından mobil bankacılık uygulamalarını hedef alan 10 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla tutuklandı.

İlk belirlemelere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya platformlarında mağdurlarla iletişim kurarak buluşma ayarladıkları öğrenildi. Bu görüşmeler sırasında, ince detaylarla mağdurları oyalayıp, araçlarına aldıkları kişilerden cep telefonları ve açılış şifreleri talep ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin Yöntemi

Yapılan araştırmalara göre, mağdurların araçtan inmesiyle birlikte cep telefonlarının çalındığı ve şüphelilerin olay sonrası bekleyen araca binerek hızla uzaklaştığı tespit edildi. Elde edilen cep telefonları üzerinden, mağdurlara ait mobil bankacılık uygulamalarına erişim sağlandı.

Bu yöntemle toplamda yaklaşık 4 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenilen şüpheliler, iki ayrı operasyonda gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.