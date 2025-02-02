DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.558.573,44 1,77%

Ankara'da Sosyal Medya Hırsızlığı: 10 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da sosyal medya üzerinden düzenledikleri hırsızlıklarla yaklaşık 4 milyon lira kazanmış 10 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:07
Ankara'da Sosyal Medya Hırsızlığı: 10 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da Sosyal Medya Üzerinden Hırsızlık Yapıldı

Ankara'da sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kişilerin cep telefonlarından mobil bankacılık uygulamalarını hedef alan 10 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla tutuklandı.

İlk belirlemelere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya platformlarında mağdurlarla iletişim kurarak buluşma ayarladıkları öğrenildi. Bu görüşmeler sırasında, ince detaylarla mağdurları oyalayıp, araçlarına aldıkları kişilerden cep telefonları ve açılış şifreleri talep ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin Yöntemi

Yapılan araştırmalara göre, mağdurların araçtan inmesiyle birlikte cep telefonlarının çalındığı ve şüphelilerin olay sonrası bekleyen araca binerek hızla uzaklaştığı tespit edildi. Elde edilen cep telefonları üzerinden, mağdurlara ait mobil bankacılık uygulamalarına erişim sağlandı.

Bu yöntemle toplamda yaklaşık 4 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenilen şüpheliler, iki ayrı operasyonda gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılıyor
2
Avcılar'da Pazarcılar Denizköşkler Semt Pazarı'nın Kapatılmasına Tepki Gösterdi
3
Türkiye'den Gazze'ye Yardım Malzemeleri Ulaştı
4
Kırıkkale'de 2 Milyon 140 Bin Makaron Ele Geçirildi
5
Çin, ABD'yi Gümrük Vergileri Nedeniyle DTÖ'ye Şikayet Edecek
6
CHP Engellilik Çalıştayı'nda Yeni Hedefler Belirlendi

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı